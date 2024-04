Michi Beck ist Teil der Jury von "The Voice Kids" 2024

Michi Beck (links) ist Teil der Jury von " The Voice Kids " 2024. Im Porträt stellen wir Ihnen den Coach näher vor.Die 12. Staffel von " The Voice Kids " läuft seit März 2024 im TV. Als Juror mit dabei ist Michi Beck von den Fantastischen Vier . Im Porträt stellen wir ihn näher vor." 2024 haben die jungen Kandidaten die Chance, bei Michi Beck und seinem Kollegen Smudo in einem erfahrenen Coaching-Team unterzukommen.

Die beiden sind zum vierten Mal bei der Kids-Version der Show dabei und haben zudem bereits in diversen Staffeln von"The Voice of Germany" mitgewirkt. Hier in unserem Porträt stellen wir Ihnen Michael Beck näher vor, der im Verlauf derGröße, Alter, Sternzeichen - Rapper Michi Beck im Kurzporträt:Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänz

Michi Beck The Voice Kids Jury TV Fantastischen Vier

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



AZ_Augsburg / 🏆 14. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Coach bei 'The Voice Kids' 2024: Michi Beck lernte erst einen anderen BerufDie 11. Staffel von 'The Voice Kids' läuft ab März 2024 im TV. Als Juror mit dabei ist Michi Beck von den Fantastischen Vier. Im Porträt stellen wir ihn näher vor.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Coach bei 'The Voice Kids' 2024: Michi Beck lernte erst einen anderen BerufDie 12. Staffel von 'The Voice Kids' läuft seit März 2024 im TV. Als Juror mit dabei ist Michi Beck von den Fantastischen Vier. Im Porträt stellen wir ihn näher vor.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

GZSZ-Vorschau (18.03.– 16.04.): Michi gerät in Bedrängnis – kann Maren ihm das Geheimnis entlocken?In unserer GZSZ-Wochenvorschau verraten wir euch, was in den nächsten vier Wochen bei der Daily passiert.* Achtung, es folgen Spoiler!..

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »

Michi Schreiber spricht über ihr neues Buch und über ihre EheMichi Schreiber sammelte nach ihrem Abitur im südlichen Afrika Erfahrungen, die sie noch heute prägen. Im Interview spricht sie über ihre Werte, ihre Ehe ...

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Neustadt: Deutschland verliert, Michi Härtel gestürztZwölf Punkte Vorsprung von Dänemark gegenüber Deutschland waren beim Vier-Länder-Speedway in Deutschland deutlich. Da nützten auch 14 Punkte von Martin Smolinski nichts.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Beziehung erneut gescheitert: Jo Kern und Rufus Beck verkünden TrennungZahlreiche Kinder und Jugendliche sind mit ihm und seiner Stimme aufgewachsen. Um wen es hierbei geht? Um Rufus Beck, der seine beeindruckende Stimme den „Harry Potter“-Hörbüchern lieh und damit eine gesamte Generation begeisterte. Was er zum 20. Jubiläum zu sagen hatte, verraten wir euch hier.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »