Michael Smith und seine Mission Titelverteidigung

Michael Smith gewinnt im letzten Jahr zum ersten Mal in seiner Karriere die Weltmeisterschaft. Allerdings könnten die Voraussetzungen zur Mission Titelverteidigung aktuell besser sein. Beflügelt ihn die Rückkehr an den Ort seines größten Erfolges oder fällt er zurück in längst vergessen geglaubte Zeiten? Denn der „Bully Boy“ musste in seiner Darts-Karriere so einige Tiefschläge hinnehmen. In seinem ersten Major-Finale stand Smith 2018 im jungen Alter von 27 Jahren.

Im Premier-League-Finale musste er sich allerdings damals Michael van Gerwen, dem zu der Zeit kein Spieler das Wasser reichen konnte, recht deutlich mit 4:11-Legverhältnis geschlagen geben. Der Engländer blieb aber dran und kämpfte sich noch im selben Jahr in das Endspiel der World Series Finals. In einem dramatischen Spiel vergab der „Bully Boy“ im rein englischen Finale gegen James Wade im Decider fünf Matchdarts und verlor 10:11. Es folgte eine jahrelange Odyssee an verlorenen Major-Endspielen





SPORT1 » / 🏆 109. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Michael Rösch im Exklusiv-Interview nach sensationellem Auftakt in Östersund über Rees, Bö und PreußMichael Rösch spricht im exklusiven Interview über Bluthochdruck bei den Kommentatoren, Franziska Preuß und den vermeintlich schlagbaren Johannes Thingnes Bö.

Herkunft: Eurosport_DE - 🏆 89. / 52 Weiterlesen »

Kiki Smith in München und Freising: Madonna legt den Schutzmantel abDie bald 70-jährige New Yorker Künstlerin Kiki Smith bleibt radikal. In ihren zwei Ausstellungen geht es um Herzen und ultraästhetische Frömmigkeit. Kiki Smith ist mild geworden, geradezu weise. Und seit den 1980er Jahren ist sie die präzise denkende und arbeitende Künstlerin geblieben. Die natürlichen und die spirituellen Zusammenhänge interessieren sie. Ihr Metier ist die Skulptur, sei es Glas oder Bronze, die Radierung und anverwandte Drucktechniken, die Zeichnung, die Fotografie. Die 1954 in Nürnberg geborene New Yorkerin Kiki Smith wird 70 Jahre alt. Zu diesem Anlass widmen sich ihr gleich zwei Münchner Ausstellungen. Und geben vorsichtig Auskunft über ihre Entwicklung von der zornigen Feministin zur versöhnlich mahnenden Künstlerin.

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »

„Unfassbare Gänsehaut“: Zetterer ist Werders neue Nr. 1 – „Entscheidung erst mal gefallen“Michael Zetterer hat Jiri Pavlenka vorerst als Nummer eins bei WerderBremen abgelöst. werder svw 👇Das sagen die Beteiligten! 👇

Herkunft: Transfermarkt - 🏆 37. / 63 Weiterlesen »

Bagnaia hat in Katar seinen ersten WM-Matchball, aber er glaubt nicht daranFrancesco Bagnaia ist mit 14 Punkten Vorsprung nach Doha gereist. Sollte er am Sonntag mindestens 37 Punkte Vorsprung auf Jorge Martin haben, dann wäre ihm die vorzeitige Titelverteidigung geglückt.

Herkunft: MST_AlleNews - 🏆 28. / 65 Weiterlesen »

2023 war ein Ducati-JahrSpannender ist die Frage, wie es 2024 mit Marc Márquez auf einer Desmosedici weitergeht. Kolumnist Michael Scott mit einer Standortbestimmung nach dem Valencia-Test.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Der Gregerl mit dem linken SchlegelLange Zeit galt Freiburg-Stürmer Michael Gregoritsch als gescheitertes Wunderkind, noch immer plagen den Österreicher Formschwankungen. Nun zeigte er gegen Deutschland, was in ihm steckt.

Herkunft: 11Freunde_de - 🏆 53. / 63 Weiterlesen »