Michael Roth verteidigt Israels Militärschläge im Gazastreifen. Ziel sei nicht, Zivilisten zu töten. Der zunehmende Antisemitismus mache ihm auch ganz persönlich zu schaffen. Die Kritik an Israel hatte zuletzt zugenommen, seit das israelische Militär als Reaktion auf den Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober Ziele im Gazastreifen angreift.

EXPRESS24: Pfiffe und Buhrufe: Israels schwieriger Neustart im KosovoGut einen Monat nach dem Angriff auf ihre Heimat bestreitet Israels Nationalmannschaft wieder ein Länderspiel. Während der Hymne sind Pfiffe und Buhrufe zu hören.

FN_NACHRİCHTEN: Israels Armee: 4300 Angriffe seit Beginn der BodeneinsätzeTEL AVIV (dpa-AFX) - Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben seit Beginn der Bodeneinsätze im Gazastreifen vor rund zwei Wochen insgesamt 4300 Angriffe ausgeführt. Daran seien die Luftwaffe und

WDRAKTUELL: Israels Bodenoffensive: Wie werden Zivilisten durch das Völkerrecht geschützt?Hilfsorganisationen wie Misereor verurteilen „die fortgesetzten, teilweise völkerrechtswidrigen Angriffe auf soziale Infrastruktur und medizinische Einrichtungen in Gaza“. Die Bundesregierung solle sich für eine humanitäre Feuerpause einsetzen.

BERLİNERZEİTUNG: Israels Krieg gegen den Terror der HamasIsraels Krieg gegen den Terror der Hamas hat die deutsche Debatte unter Bekenntnisstress gesetzt. Um sich daraus zu befreien, braucht es klare Übereinkünfte. Ein Kommentar. Greta GretaThunberg Israel Gaza FridayForFuture

TAZGEZWİTSCHER: Krieg in Nahost: Gaza-Stadt in Händen IsraelsKrieg in Nahost: Gaza-Stadt in Händen Israels 👉 Nach israelischen Angaben hat die Armee Regierungsgebäude im Gazastreifen übernommen. Die Lage in den Kliniken bleibt prekär. 🔗 Hier lesen

