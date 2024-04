Michael Leib: Achterbahnfahrt der Gefühle

Michael Leib erlebte dieses Jahr eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Beim dritten Grand Prix in Italien stand der Yamaha-Pilot auf dem Podium, dann wurde er vom Epstein-Barr-Virus heimgesucht und musste fast die komplette restliche Saison pausieren. Trotzdem bekam der 21-Jährige einen Vertrag für nächste Saison beim CLS-Kawasaki Team. Kurz vor der Mannschafts-WM wurde der Kontrakt jedoch wieder gekündigt, weil sich das Team ernsthafte Sorgen um den gesundheitlichen Zustand von Leib machte.

Zu Unrecht, wie der Amerikaner beim Supercross in Stuttgart bestätigte. «Ich habe keine Top-Ergebnisse geholt», räumte Leib ein. «Aber das war erst mein zweites SX-Rennen auf einer 450er. Das Bike ist noch zu stark für mich, ich bin körperlich eher für die SX2-Klasse geeignet. Aber jeder hat gesehen, dass ich gesund bin und Motorrad fahren kann wie zuvor.» «Was CLS mit mir gemacht hat, ist absolut inakzeptabel», ärgert sich der Amerikane

