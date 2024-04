Michael J. Fox könnte bald wieder schauspielern

In den 80er- und 90er-Jahren gehörte Michael J. Fox (62) zu den erfolgreichsten Schauspieler n der Welt. Mittlerweile ist es einige Jahre her, dass der 'Zurück in die Zukunft'-Star als Schauspieler tätig war. In einem Interview mit Entertainment Tonight verrät der US-Amerikaner jetzt, dass er sich gut vorstellen könnte, bald wieder vor der Kamera zu stehen.

'Ich würde schauspielern, wenn sich etwas ergeben würde, in das ich meine Fähigkeiten einbringen könnte, meine Herausforderungen, wenn ich es herausfinden könnte', erklärt der an Parkinson erkrankte Filmstar. Im Jahr 2020 zog sich Michael offiziell von der Schauspielerei zurück. Gegenüber dem Empire Magazine erklärte er, was ihn zu diesem Schritt bewegte: 'Ich dachte an 'Once Upon a Time in Hollywood'. Es gibt eine Szene, in der Leonardo DiCaprios (49) Figur sich nicht mehr an seinen Text erinnern kann. Er geht zurück in seine Garderobe und schreit sich im Spiegel an.' Die Szene erinnerte Michael an einen Moment aus seinem Lebe

Michael J. Fox Schauspieler Parkinson Interview Kamera

