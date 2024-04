Michael J. Fox kann sich erneutes Schauspielern vorstellen

Der „Zurück in die Zukunft“-Star kämpft seit Jahrzehnten mit einer Parkinson -Erkrankung. Vor vier Jahren hatte er erklärt, nicht mehr drehen zu wollen. Nun sieht er das ein wenig anders. Michael J. Fox hatte 1991 mit 29 Jahren eine Parkinson -Diagnose erhalten, die er sieben Jahre später öffentlich machte (Archivbild). Film star Michael J. Fox („Zurück in die Zukunft“) kann sich trotz seines erklärten Rückzugs aus Hollywood vorstellen, erneut für einen Film vor die Kamera zu treten.

„Ich würde schauspielern, wenn sich etwas ergeben würde, in das ich meine Erfahrungen einbringen könnte, meine Herausforderungen - wenn mir das gelingen würde“, sagte der an Parkinson erkrankte 62-Jährige dem US-Portal „Entertainment Tonight“. „Wenn mir jemand eine Rolle anbietet und ich sie annehme und daran Spaß habe, dann großartig“, sagte Fox. Die Arbeit an seinem Dokumentarfilm „Still“, der letztes Jahr beim Streaming-Dienst Apple TV+ erschien, sei für ihn „ein großer Kick“ gewese

