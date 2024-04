Michael Caine: Eine Legende des Kinos

Schaut pro Jahr mehrere hundert Filme und bricht niemals einen ab. Liebt das Kino in seiner Gesamtheit: von Action bis Musical, von Horror bis Komödie, vom alten Hollywood bis zum jüngsten 'Mission: Impossible'-Blockbuster. Viele Filmfans verbinden Michael Caine vor allem mit Christopher Nolan – besonders stolz war der Schauspieler allerdings auf die Zusammenarbeit mit einem anderen großen Regisseur., der den 91-Jährigen seit „Batman Begins“ (2005) in fast jedem seiner Filme besetzt hat.

Doch natürlich stand Caine in seiner langen Karriere noch bei zahlreichen weiteren Regiegrößen vor der Kamera, von, der Mitte der 70er Jahre längst den Status einer lebenden Legende innehatte – schließlich gehen Klassiker wie „Die Spur des Falken“, „Der Schatz der Sierra Madre“ oder „African Queen“ auf sein Konto. Kein Wunder also, dass die Stars regelmäßig Schlange standen, wenn Huston ein neues Projekt in Angriff nah

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



Filmstarts / 🏆 7. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

'Er war mein Lieblingsregisseur': Auf diesen Abenteuerfilm einer echten Hollywood-Legende ist Michael Caine besonders stolzSchaut pro Jahr mehrere hundert Filme und bricht niemals einen ab. Liebt das Kino in seiner Gesamtheit: von Action bis Musical, von Horror bis Komödie, vom alten Hollywood bis zum jüngsten 'Mission: Impossible'-Blockbuster.

Herkunft: Filmstarts - 🏆 7. / 80 Weiterlesen »

Fondsmanager: Nvidia, Palantir, Super Micro: Eine Aktie kaufen, eine verkaufen und eine vermeidenDr. Hendrik Leber verrät Insides über die Aktien von Nvidia, Palantir und Super Micro Computer. Denn eine Aktie kauft der ACATIS-Fondsmanager, eine verkauft er und eine will er nicht haben.

Herkunft: boerseonline - 🏆 79. / 55 Weiterlesen »

Motoren-Legende Fritz Indra: E-Autos eine Entscheidung „gegen jede Vernunft“Der österreichische Diplomingenieur Fritz Indra gilt als eine herausragende Persönlichkeit in der Automobilbranche. Beim deutschen Autohersteller Opel war er maßgeblich an der Entwicklung neuer Benzinmotoren beteiligt.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Abschied mit viel Applaus für eine Legende des Paderborner KreishausesNach fast 34 Jahren im Dienst der Kreisverwaltung und 14 Jahren als Technischer Dezernent verlässt Martin Hübner die Region. Er geht ungern, hat aber viel vor.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Große Trauer um „Star Wars“-Legende Michael Culver (†85)Im „Star Wars“-Universum wurde seine Rolle Captain Needa Opfer von Darth Vader. Im echten Leben ist Michael Culver nun im Alter von 85 Jahren gestorben.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

RTL-Legende macht Schluss: Nach mehr als 30 Jahren endet eine ÄraGIGA-Redakteur, Experte für E‑Autos, Mobilität und Verbraucher-Themen

Herkunft: Follow_the_G - 🏆 24. / 68 Weiterlesen »