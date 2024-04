MG schenkt euch bis zu 4.000 Euro als Amazon-Gutschein beim Kauf eines E-Autos

Der Absatz von E-Auto ist in Deutschland ins Stocken geraten. Selbst Preis-Leistungs-Knaller aus China haben es mittlerweile nicht mehr so leicht. Autobauer müssen sich also etwas Besonderes ausdenken, um neue Kundinnen und Kunden zu gewinnen. MG schenkt euch bis zu 4.000 Euro als Amazon-Guthaben, wenn ihr euch eines der E-Auto s kauft. MG schenkt euch 4.

000 Euro als Amazon-GutscheinWenn ihr aktuell auf der Suche nach einem E-Auto seid und zufällig auch ein Modell von MG im Blick habt, dann solltet ihr diese Aktion kennen. Bis zum 30. April 2024 bekommt ihr beim Kauf eines neuen E-Autos von MG bis zu 4.000 Euro als Amazon-Gutschein geschenkt. Die E-Autos des Herstellers sind sowieso schon ganz attraktiv ausgestattet und bepreist. Umso interessanter ist diese schon etwas verrückte Aktion mit dem Amazon-Gutschein. Folgende Modelle machen bei der Aktion mit:MG4 Electric Standard (Gutscheinwert 3.000 €)MG4 Electric Comfort (Gutscheinwert 4.000 €)MG4 Electric Luxury (Gutscheinwert 4.000 €

