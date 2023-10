– #MeToo in der Redaktion: Wir müssen über Augstein reden

Sie können den Artikel leider nicht mehr aufrufen. Der Link, der Ihnen geschickt wurde, ist entweder älter als 30 Tage oder der Artikel wurde bereits 10 Mal geöffnet.iTunes-Abo wiederherstellen

SPIEGEL+ wird über Ihren iTunes-Account abgewickelt und mit Kaufbestätigung bezahlt. 24 Stunden vor Ablauf verlängert sich das Abo automatisch um einen Monat zum Preis von zurzeit € 21,99. In den Einstellungen Ihres iTunes-Accounts können Sie das Abo jederzeit kündigen. Um SPIEGEL+ außerhalb dieser App zu nutzen, müssen Sie das Abo direkt nach dem Kauf mit einem SPIEGEL-ID-Konto verknüpfen.

Rudolf Augstein: Der Gründer des SPIEGEL-MagazinsIm Jahr 1980 veröffentlichte das »FAZ-Magazin« diesen Fragebogen, ausgefüllt von SPIEGEL-Gründer Rudolf Augstein. Wir dokumentieren ihn hier zum 100. Geburtstag mit freundlicher Genehmigung der Der Fragebogen, den der Schriftsteller Marcel Proust in seinem Leben gleich zweimal ausfüllte, war in den Salons der Vergangenheit ein beliebtes Gesellschaftsspiel. Wir spielen es weiter: heitere und heikle Fragen als Herausforderung an Geist und Witz. Was ist weniger vorstellbar: Ein SPIEGEL ohne den Augstein oder ein Augstein ohne den SPIEGEL? Müßige Frage. Nach gut dreißig Jahren steht immer noch der eine Name für den anderen. Heiter-resigniert sagt der Schöpfer des Hamburger Nachrichtenmagazins: »Ich habe mir ein komfortables Gefängnis geschaffen, in dem es sich gut leben lässt – auch geistig.« Am 5. November 1923 wurde Rudolf Augstein in Hannover geboren, am 4. Januar 1947 erschien in der britischen Besatzungszone die erste Nummer – in einer Auflage von 15.000. Damals war der Redakteur mit­hin ein junger Spund. Die Beteiligung an dem Vorläufer des Magazins, die Zeitschrift »Diese Woche«, war für ihn vor allem eine Frage »der warmen Redaktionsstube und der Kalorien«. Bald zeigte er, was in ihm steckte Weiterlesen ⮕

Augstein-Jubiläum: Sagen, was ist 2023Egalbürger, künstliche Intelligenz, Verschwörungsblödsinn – für die Wahrheit gibt es neue Herausforderungen. Der große Satz Rudolf Augsteins gilt mehr denn je. Weiterlesen ⮕

Spartipps der Redaktion: 'Sparen muss nicht weh tun!'Sparen müssen die meisten von uns, weil das Gehalt zu klein ist oder die Wünsche zu groß sind. Oder weil die Altersvorsorge drückt. Hier kommen 9 Spartipp... Weiterlesen ⮕

Fotostrecke: Mexiko-Stadt: Die Fahrernoten der RedaktionZweimal die 5, zweimal die Bestnote - Nach dem Großen Preis von Mexiko wurde bei uns in der Redaktion teilweise heftig über die Leistungen der Fahrer diskutiert ... Weiterlesen ⮕

Lindners Vorschlag zur Senkung von Leistungen für Asylbewerber ist bedenkenswertUnsere Politik-Redaktion und Korrespondenten berichten aus München, Berlin, Paris, London, Brüssel - Kommentare, Interviews, Hintergründe Weiterlesen ⮕

Lange Liste von Interessenten für die Evo-Klasse in der Superbike-WMFür die Evo-Klasse gibt es eine lange Liste von Interessenten. Aktuell haben wir Anfragen für 33 Fahrer. Wenn wir mehr Fahrer bekommen, werden wir diese akzeptieren. Unterstützen können wir aber nur 24. Neben den fixen Teams haben zahlreiche weitere Interesse an der Evo-Klasse angemeldet, darunter Down Under Motorsport BMW, MRS Kawasaki, H-Moto BMW, PTR Honda, MR-Racing Ducati, Michael Jordan Motorsport, Feel Racing und ParkinGO. Buell und MV Agusta werden in der kommenden Saison zwei neue Hersteller in der Superbike-WM sein. Weiterlesen ⮕