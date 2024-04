Meta und Google blockieren Werbeanzeigen zu Abtreibung und reproduktiver Gesundheitsversorgung

Meta und Google sollen vermehrt Werbeanzeigen blockiert haben, die zu Informationen über Abtreibung und reproduktive Gesundheitsversorgung führen. Das geht aus(CCDH) hervor. Nutzer:innen in mehreren Ländern Asiens, Afrikas und Lateinamerikas seien auf diese Weise Informationen vorenthalten worden.

Die Konzerne haben sich hierzuMSI setzt sich für den Zugang zu Empfängnisverhütung und Abtreibung ein und bietet in über 30 Ländern sexuelle und reproduktive Gesundheitsdienste an, darunter Vasektomien und Schwangerschaftsabbrüche. Der gemeinnützigen Organisation zufolge wurden ihre Anzeigen mit Informationen zur sexuellen Gesundheit von Meta abgelehnt oder gelöscht. Im Austausch mit lokalen Gesundheitsdienstleistern aus 10 Ländern haben die beiden Organisationen untersucht, wie gut sich Nutzer:innen auf den Plattformen zu Abtreibung informieren könne

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



netzpolitik_org / 🏆 56. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Reproduktive Rechte: Google und Meta sollen Anzeigen über Abtreibung blockiert habenWer bei Meta oder Google mithilfe von Werbeanzeigen über reproduktive Gesundheit informieren möchte, kann Probleme bekommen. Zwei NGOs berichten, wie solche Anzeigen gelöscht werden – während fragwürdige Angebote online gehen dürfen. Die Tech-Konzerne verteidigen sich.

Herkunft: netzpolitik_org - 🏆 56. / 62 Weiterlesen »

NASDAQ-Titel Meta-Aktie: Meta und Tencent bringen gemeinsam VR-Headset auf chinesischen MarktMeta kooperiert mit Tencent, um ein VR-Headset auf den chinesischen Markt zu bringen.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

BILD tickert die ganze Nacht LIVE: Wird heute Sandra Hüllers Oscar-Märchen wahr?„Soldaten von Nato-Ländern sind schon in der Ukraine“ Seit Wochen wird darüber diskutiert, ob Soldaten von Nato-Ländern in die Ukraine entsandt werden sollen. Er wolle „den Ländern danken, die dieses Risiko eingehen. Sie wissen, wer sie sind“, sagte der Minister mit Blick auf die Äußerungen Macrons über die mögliche Entsendung westlicher Truppen in die. Dennoch: Die Präsenz von Soldaten aus Nato-Ländern in der Ukraine wäre ein bedeutender Schritt in der Unterstützung des Landes gegen die russische Aggression. Gerade der Dank, den Sikorski den beteiligten Ländern jetzt aussprach, lässt darauf schließen, dass mitunter reguläre Truppen aus Nato-Ländern vor Ort sind

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

GTA 6: Es gibt neue Informationen zum Release-Zeitpunkt und sie klingen beunruhigendDer Release des Action-RPGs GTA 6 wird von vielen sehnlichst erwartet. Nun gibt es widersprüchliche Informationen was den geplanten Release 2025 angeht.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Privatsphäre schützen: Wie Sie persönliche Informationen aus dem Netz entfernenDas Web ist ein fruchtbarer Boden für Geschäfte, wobei Ihre persönlichen Daten oft das Handelsgut sind. Incogni bietet Ihnen eine Lösung, um die Kontrolle über Ihre Informationen wiederzugewinnen.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Aktuelle Informationen zu den Abonnenten von World of WarcraftDas erste Mal seit 9 Jahren gibt’s aktuelle Infos zu den Abos von WoW – Dann war das MMORPG besonders unbeliebt

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »