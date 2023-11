Meta's Automated Advertising System Reinforces Biases and Disparities

John Albert is a tech policy reporter based in Berlin. He previously worked at AlgorithmWatch, where he covered EU platform regulations like the Digital Services Act. He holds master’s degrees in journalism from Columbia University and public policy from the Hertie School. Meta’s automated advertising system is extraordinarily efficient at targeting and delivering ads to users most likely to click on them.

However, this drive for efficiency or “optimization” contains an inherent tradeoff:It can exclude certain people from having an equal opportunity to see specific ads, which reinforces existing societal biases and disparities. For example, when a truck driver job is posted on Facebook, Facebook overwhelmingly won’t show those ads to women because the algorithm determines that men are more likely to click on the ad. Whenran this experiment in Germany, the ad for truck drivers was shown on Facebook to 4,864 men but only to 386 women. Even when advertisers forgo explicitly selecting a target audience, the algorithm will discriminate anywa





netzpolitik_org » / 🏆 21. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Meta-Aktie vorbörslich höher: Meta lanciert werbefreies Abo-Modell für Instagram und Facebook iMeta bietet europäischen Kunden künftig werbefreie Zugänge für seine Online-Netzwerke Instagram und Facebook an.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 34. / 55,44 Weiterlesen »

Meta-Aktie an der NASDAQ dennoch in Rot: Facebook-Mutter Meta übertrifft alle ErwartungenDer Facebook-Konzern Meta stellt sich darauf ein, dass der Gaza-Krieg das Geschäft mit Online-Werbung bremsen könnte.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 34. / 55,44 Weiterlesen »

NASDAQ-Titel Meta-Aktie höher: Meta lanciert werbefreies Abo-Modell für Instagram und Facebook in EuMeta bietet europäischen Kunden künftig werbefreie Zugänge für seine Online-Netzwerke Instagram und Facebook an.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 34. / 55,44 Weiterlesen »

NASDAQ-Titel Meta-Aktie steigt: Meta lanciert werbefreies Abo-Modell für Instagram und Facebook in EuropaMeta bietet europäischen Kunden künftig werbefreie Zugänge für seine Online-Netzwerke Instagram und Facebook an.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 34. / 55,44 Weiterlesen »

Meta-Aktie nachbörslich an der NASDAQ gefragt: Facebook-Mutter Meta übertrifft alle ErwartungenMit Spannung hatten Anleger auf die Berichtsvorlage des Meta-Konzerns gewartet. Nach US-Börsenschluss am Mittwoch öffnete die Facebook-Mutter ihre Bücher.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 34. / 55,44 Weiterlesen »

Meta-Aktie nachbörslich an der NASDAQ gefragt: Facebook-Mutter Meta übertrifft alle ErwartungenMit Spannung hatten Anleger auf die Berichtsvorlage des Meta-Konzerns gewartet. Nach US-Börsenschluss am Mittwoch öffnete die Facebook-Mutter ihre Bücher.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 34. / 55,44 Weiterlesen »