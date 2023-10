Meta Platforms: Top-Performer mit 150 Prozent Kursplus in 2023

Meta Platforms zählt zu den absoluten Highflyern im laufenden Börsenjahr. Von allen im S&P 500 gelisteten Unternehmen konnte lediglich der Überflieger Nvidia stärker zulegen. Bei Meta ist der Aktienkurs seit Jahresbeginn um fast 150 Prozent gestiegen. Auf Jahressicht hat sich der Titel sogar mehr als verdreifacht. Das von Mark Zuckerberg angekündigte „Jahr der Effizienz“ zahlt sich also aus.

Dafür verantwortlich sind sicher auch die Ende Oktober (25.10.) präsentierten Quartalszahlen des Konzerns. Im Q3 konnte das Social-Network-Unternehmen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die hohen Erwartungen des Marktes übertreffen. Der Umsatz stieg um 23 Prozent auf 34,2 Milliarden Dollar, der Nettogewinn kletterte von 4,4 Milliarden Dollar im Vorjahr auf satte 11,6 Milliarden Dollar.

Insgesamt ist die Aktie aktuell in fast neun Prozent aller Musterdepots vertreten. Sogar als Top-Holding findet man Meta Platforms in dem von Dirk Althaus (. Dort ist der US-Titel mit über 12 Prozent gewichtet. In einer aktuellen Analyse des Unternehmens weist der Trader unter anderem darauf hin, dass noch niemals zuvor so viele Menschen Produkte von Facebook genutzt haben wie heute.