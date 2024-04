Meta-Aktien erreichen neues Rekordhoch nach positivem Analystenkommentar

Die Aktien von Meta (ehemals Facebook ) erreichten am Donnerstag ein neues Rekordhoch von 530,00 Dollar, angetrieben von einem positiven Analystenkommentar . Jefferies erhöhte das Kursziel für Meta von 550 auf 585 Dollar und bestätigte die Einstufung 'Kaufen'.

Der Finanzdienstleister prognostiziert, dass Meta Platforms im Jahr 2024 50 % der zusätzlichen Werbedollars der Branche für sich gewinnen wird, was ein neuer Rekordwert wäre.

