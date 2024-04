Mesut Özil zeigt sich als Bodybuilder

Mesut Özil sieht neuerdings aus wie ein Bodybuilder . Der Weltmeister von 2014 hat seinen Körper buchstäblich transformiert. Am Mittwoch hat der 35-Jährige ein neues Mucki-Video gepostet – darin zeigt er sich breiter denn je. Ehemaliger Filigrantechniker Mesut Özil trainiert mit 50-Kilo-Hanteln. Aufgenommen hat Özil den Clip im Fitness studio – natürlich.

Im Video, das er mit Sonnenbrillen-Emoji und einer Türkei-Flagge garniert hat, präsentiert er nicht nur seine dicken Arme, sondern gibt seinen 27,7 Millionen Instagram-Followern erneut einen Einblick in sein Knallhart-Training. In jeder Hand hält der ehemalige Filigrantechniker eine 50-Kilo-Hantel, die er mehrere Male hochzieht. Damit trainiert Muskel-Mesut seine Nackenmuskulatur. Dazu trägt er eine Gewichtsweste

Mesut Özil Bodybuilder Fitness Training Instagram

