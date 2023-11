Messi bezeichnet Präsident Laporta als Lügner

Präsident Joan Laporta (61) als Lüge bezeichnet – und damit offensichtlich recht gehabt. Einem Bericht des spanischen Portals „Jijantes FC“ zufolge soll der argentinische Nationalspieler mit Barça-Präsident Laporta am Rande der Ballon-d'Or-Gala in Paris wegen eines Termins für ein mögliches Abschiedsspiel gesprochen haben. Das wollte der 36-Jährige nicht auf sich sitzen lassen, postete bei Instagram einen Screenshot des Artikels und schrieb dazu: „Schon wieder lügst du.“Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf deinem Gerät notwendig. Mehr Informationen dazu findest du Gerard Romero, der Autor des Artikels, nahm später dazu auf X (ehemals Twitter) Stellung und entschuldigte sich: „1000 Entschuldigungen und noch 1000 mehr. Ich habe mich wieder wegen einer Sache bezüglich LEO reinlegen lassen. Ich lerne es nicht, es tut mir leid.“ Romero versprach, er werde „daran arbeiten, dass so etwas nicht noch einmal vorkommt.“aktiv war, berichtete Romero, dass einer seiner Söhne eine „sehr verkorkste Zeit“ in Paris hatte. Dies soll ein Hauptgrund dafür gewesen sein, dass seine Frau und seine Kinder „unglaubliche Anstrengungen“ unternahmen, damit Messi nach Barcelona zurückkehren konnte. Messi beschimpfte Romero daraufhin für diesen Berich

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BUNTE: Cathy Lugner: Darum trennte sie sich wirklich von Richard LugnerSie wurde durch ihre Beziehung zu Richard 'Mörtel' Lugner als 'Spatzi' bekannt. Jetzt offenbarte Cathy Lugner, warum sie sich wirklich von dem Baulöwen trennte.

Herkunft: BUNTE | Weiterlesen ⮕

PROMIFLASH: Cathy Lugner packt über den Trennungsgrund mit Richard ausCathy und Richard Lugner waren von 2014 bis 2016 verheiratet. Jetzt enthüllt das Erotikmodel den Trennungsgrund

Herkunft: promiflash | Weiterlesen ⮕

SKYSPORTDE: FIFA-Präsident Gianni Infantino verkauft WM 2034 in Saudi-Arabien als perfektFIFA-Präsident Gianni Infantino hat die WM-Vergabe an Saudi-Arabien für das Turnier 2034 in einem Beitrag auf Instagram als perfekt verkauft.

Herkunft: SkySportDE | Weiterlesen ⮕

BERLINERZEITUNG: FIFA-Präsident Gianni Infantino verkauft WM-Vergabe an Saudi-Arabien als „perfekt“Der Schweizer listete die kommenden Austragungsorte auf und führte neben den bereits verkündeten Gastgebern für 2030 auch Saudi-Arabien für 2034 auf.

Herkunft: berlinerzeitung | Weiterlesen ⮕

EUROSPORT_DE: FIFA-Präsident Gianni Infantino bestätigt Saudi-Arabien als Ausrichter: 'So wird der Fußball global'Offiziell sind die sechs Gastgeber der Fußball-WM 2030 sowie Saudi-Arabien für die Ausgabe 2034 immer noch im Status von Bewerbern.

Herkunft: Eurosport_DE | Weiterlesen ⮕

NTVDE: FIFA-Präsident überrascht: Allmächtiger Infantino verkündet zwei WMs als perfektFIFA-Präsident Gianni Infantino verkauft die WM-Vergabe an Saudi-Arabien für das Turnier 2034 in einem Beitrag auf Instagram als perfekt. Die Bewerbungsfrist für die WM 2034 war am Dienstag abgelaufen. Saudi-Arabien steht wegen Menschenrechtsverletzungen massiv in der Kritik.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕