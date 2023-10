Messerattacke in der Kinderpsychiatrie Regensburg: Ein Patient (14) ging am Donnerstagmorgen mit einem Messer auf einen Jungen (7) los, verletzt ihn schwer. In der Nacht zu Samstag meldete die Polizei: Ärzte konnten den Jungen nicht mehr retten. Er ist im Krankenhaus gestorben. Ein 63 Jahre alter Krankenpfleger wurde ebenfalls schwer verletzt, sein Zustand war laut Polizei am Freitag stabil. Den Angriff gestoppt hatte letztlich ein Mitarbeiter (27) der Klinik. Er wurde bei dem Angriff an der Hand verletzt, konnte das Krankenhaus aber verlassen. ► Als tatverdächtig gilt ein 14-Jähriger. Nach BILD-Informationen ist er polizeibekannt und wurde als hochgefährlich eingeschätzt. Seit Januar ist der Schüler aus Bayern in der Kinderpsychiatrie des Bezirksklinikums Regensburg untergebracht. Weil er, damals noch 13 Jahre alt und nicht strafmündig, nach Überzeugung der Polizei einen Amoklauf auf seine Schule in der Oberpfalz plante!Er soll sich unter anderem in einschlägigen Chatgruppen „intensiv mit der Planung und Durchführung von schwersten Gewalttaten beschäftigt“ haben. Zu diesem Zeitpunkt sei er aber noch nicht strafmündig gewesen. Deshalb wurde er in der geschlossenen Abteilung der Kinderpsychiatrie untergebracht Weiterlesen:

Intel-Quartalszahlen: Ein Umsatzminus, eine Geschäftsaufgabe, ein guter Ausblick und ein AktienplusWährend Intel im dritten Quartal noch einmal einen Umsatzrückgang verzeichnete, stehen die Zeichen auf Restrukturierung und Wachstum.

Was ein Blick hinter die Kulissen der ältesten Bergwetterstation der Welt verrätDie älteste Bergwetterwarte der Erde steht auf einem bayerischen Gipfel. Hier werden tausende Daten gemessen. Wer sie zu lesen weiß, löst manches Rätsel. Selbst beim Dieselskandal.

Ein neues Sommermärchen: Was der Erfolg der deutschen Fußballerinnen bewirken kannDas Nationalteam begeistert mit erfolgreichem und schönem Fußball. Wie viel wird von der Euphorie bleiben?

Die EU, Palästina und der globale Süden: Der nagende Vorwurf der DoppelmoralDie Uneinigkeit beim EU-Gipfel kostet Europa Einfluss im Nahen Osten und nun auch in vielen Entwicklungs- und Schwellenländern.