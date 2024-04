Messerattacke auf Vierjährige in Supermarkt

Ein 34-Jähriger hat in einem Supermarkt in Wangen in Baden-Württemberg eine Vierjährige mit einem Messer attackiert und schwer verletzt. Der Verdächtige und das Mädchen kannten sich nach ersten Ermittlungsergebnissen vorher offenbar nicht, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag in Ravensburg mitteilten. Die Hintergründe des Angriffs vom Mittwochnachmittag seien unklar, die Ermittlungen liefen.Der Verdächtige besitzt die syrische und die niederländische Staatsbürgerschaft.

Ein Zeuge im Supermarkt habe die Tat beobachtet und sei eingeschritten, so die Polizei. "Er hat dem Mann das Messer weggenommen und ihn dann auch verfolgt." Der Verdächtige habe das Geschäft nach der Tat verlassen. "Der Zeuge hat die Polizei gerufen und uns durchgegeben, wo der Mann sich befindet. So konnten meine Kollegen ihn festnehmen." Der mutmaßliche Täter habe sich widerstandslos festnehmen lassen. Nähere Angaben zu dem Mann machte die Polizei zunächst nich

Messerattacke Supermarkt Wangen Baden-Württemberg Vierjährige Verletzt

