Messerangriff auf 4-Jährige: Tatverdächtiger in psychiatrischem Krankenhaus

Nach dem Messerangriff auf eine 4-Jährige am Mittwochnachmittag befindet sich der dringend Tatverdächtige zwischenzeitlich in einem psychiatrischen Krankenhaus. Der 3 4-Jährige wurde am Donnerstag einem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg einen Unterbringungshaftbefehl wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erließ. Der Tatverdächtige wurde im Anschluss in ein psychiatrisches Krankenhaus verbracht.

Das 4-jährige Mädchen ist indes auf dem Wege der Besserung und befindet sich in einem gesundheitlich stabilen Zustand.In einem Supermarkt in der Zeppelinstraße hat am Mittwoch kurz vor 15 Uhr ein 34-jähriger Tatverdächtiger ein Kind verletzt. Der Mann ging bisherigen Erkenntnissen zufolge unvermittelt auf das 4-jährige Mädchen zu und verletzte es mit einem Messe

