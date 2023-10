Messer-Attacke in der Kinderpsychiatrie Regensburg: Opfer schwebt in Lebensgefahr

Nach dem Messerangriff eines 14-jährigen Patienten in der Kinderpsychiatrie Regensburg schwebt eines der Opfer (7) in akuter Lebensgefahr! Die Ärzte kämpfen seit Donnerstagvormittag um das Leben des siebenjährigen Jungen, der auf einer geschlossenen Station von dem Jugendlichen angegriffen wurde. Ein weiteres Opfer, ein 63-jähriger Mitarbeiter der Station, ist inzwischen außer Lebensgefahr. Der 14-Jährige wird als hochgefährlich eingeschätzt und ist bereits polizeibekannt. Seit Januar ist er in der Kinderpsychiatrie des Bezirksklinikums Regensburg untergebracht. Damals plante er laut Polizei einen Amoklauf auf seine Schule in der Oberpfalz. Er soll sich in einschlägigen Chatgruppen intensiv mit der Planung und Durchführung von schwersten Gewalttaten beschäftigt haben. Zu diesem Zeitpunkt war er jedoch noch nicht strafmündig. Deshalb wurde er bis Donnerstag in der geschlossenen Abteilung der Kinderpsychiatrie untergebracht. Bei dem Angriff am Donnerstag um 9.30 Uhr wurde der siebenjährige Junge (ebenfalls Patient) auf einem Flur in der kinder- und jugendpsychiatrischen Einrichtung der Klinik schwer verletzt. Am Freitag befand er sich in einem äußerst kritischen Zustand Weiterlesen:

