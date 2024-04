Die brutale Messer-Attacke auf der Schildergasse in der Nacht auf den 28. Januar 2024 – sie sorgt immer noch für Fassungslosigkeit. Ein 30-jähriger Mann wurde mitten in der Nacht auf der Schildergasse von zwei Männern angegriffen und mit einem Messer schwer verletzt. Am Mittwoch (27. März 2024) hatte die Kölner Polizei die öffentliche Fahndung nach einem der Verdächtigen gestartet und mehrere Fotos veröffentlicht. Seit Dienstag (2. April) ist klar: Der Mann, ein 18-Jähriger, hat sich gestellt.

Die Suche nach dem zweiten Täter läuft weiter. Messer-Angriff auf Schildergasse – gesuchter Mann stellt sich Die beiden Männer sollen den 30-Jährigen zunächst angesprochen und unter Androhung von Gewalt aufgefordert haben, sein Geld und seine Wertsachen rauszurücken. Als er sich weigerte, stachen sie zu. Gegen 5 Uhr soll der Mann auf Höhe des Modegeschäfts „Peek und Cloppenburg“ angegriffen worden sein. Die Täter stachen insgesamt sechsmal z

