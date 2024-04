Mercedes-Wunderkind Antonelli absolviert ersten Formel-1-Test

📆 03.04.2024 15:04:00

📰 ransport ⏱ Reading Time:

12 sec. here

9 min. at publisher

📊 Qulity Score:

News: 32%

Publisher: 55%

Sport Nachrichten

Das "Mercedes-Wunderkind" Andrea Kimi Antonelli wird Ende April seinen ersten Formel-1-Test absolvieren. Mercedes hat einen zweitägigen Test auf dem Red-Bull-Ring in Österreich geplant, bei dem der 17-jährige Italiener den Mercedes W12 aus der Saison 2021 testen wird. Weitere Testfahrten sind geplant, um den Mercedes-Nachwuchsfahrer für einen Aufstieg in die Königsklasse vorzubereiten. Antonelli fährt derzeit für Prema in der Formel 2, liegt aber auf dem neunten Platz der Gesamtwertung.

Mercedes, Formel 1, Test, Andrea Kimi Antonelli, Red-Bull-Ring, Österreich, Formel 2