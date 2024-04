Mercedes trotz schlechtem Qualifying nicht entmutigt

In den Niederrungen der Top 10, trotzdem herrscht bei Mercedes nach dem Japan-Quali keine Katerstimmung - Wolff und seine Fahrer nennen die Gründe. Dabei ist das Ergebnis am Samstag im Qualifying zum Japan-Grand-Prix schlecht für die Silberpfeile - oder 'unerfreulich', wie Teamchef Toto Wolff die Plätze sieben und neun für Lewis Hamilton und George Russell nennt.

Fast wäre es sogar noch unerfreulicher geworden, denn die Stewards brummen Russell nach der Session eine Strafe für ein 'unsafe Release' in der Boxengasse auf. Wolff will die heikle Szene mit Oscar Piastri in Q1 nicht wirklich beurteilen: 'Schwierig. Es hätte auf keinen Fall in einem massiven Crash geendet, wenn er da rausgefahren wäre', sagt der Wiener bei, seinen Piloten spricht er zugleich von jeglicher Schuld frei: 'Man sieht, der Kopf ... er hätte ihn gar nicht sehen können', glaubt Wolff und räumt ein: 'Das war das Team.' Folgerichtig bestrafen die Regelhüter auch nicht Russell, sondern den Rennstall - in Form von 5

Mercedes Qualifying Japan-Grand-Prix Toto Wolff George Russell

