Mercedes strebt den zweiten Platz in der Konstrukteurs-WM an

Der Österreicher nach dem Großen Preis von Japan, bei dem seine Fahrer George Russell (26) und Lewis Hamilton (39) Siebter und Neunter worden: „Niemand wird schlagen. Sein Auto und seine Leistung sind spektakulär. Es geht nur noch um Platz zwei, den Titel ‚Best of the Rest‘.“Während Russell nach dem Japan-Rennen 24 WM-Punkte hat, steht Hamilton nur mit zehn Zählern da. Verstappen, der amtierende Champion, führt das Ranking mit 77 Punkten an.

Auch in der Konstrukteurs-Wertung sieht Mercedes dieses Jahr keinen Stich. Der deutsche Rennstall ist hinter Red Bull, Ferrari und McLaren nur noch viertstärkste Kraft der Formel 1. Der Rückstand auf Red Bull beträgt nach den vier Rennen bereits 107 Punkte. Immerhin: Damit will sich die Stuttgarter Luxusmarke nicht zufriedengeben! Das neue Saisonziel der Silberpfeile ist der zweite Platz in der Konstrukteurs-WM. Eine schwierige, aber machbare Aufgabe. Zwar ist Ferrari Wolff & Co. enteilt, aber sollte das erste Upgrade der Silberpfeile, das in Imola (Italien; Mitte Mai) einschlagen, kann Mercedes wieder vorne mitmischen

