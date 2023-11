Mercedes-Piloten Hamilton und Russell blicken auf durchwachsene Saison zurück

Die Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und George Russell blicken auf eine durchwachsene Formel-1-Saison 2023 zurück: Russell hadert mit verpassten Sieg(Motorsport-Total.com) - Die Saison 2023 ist für Mercedes definitiv nicht nach Plan gelaufen, vor allem, weil man sich nach der Horrorsaison 2022 viel mehr ausgerechnet hat und zurückschlagen wollte.

Für das Team geht es in den letzten beiden Rennen in Las Vegas und Abu Dhabi nur noch darum, den zweiten Platz in der Konstrukteurs-WM vor Ferrari zu sichern und möglicherweise mitNach der Disqualifikation in Austin und der Pleite in Brasilien hat sich der siebenmalige Formel-1-Weltmeister jedoch einen Rückstand von 32 Punkten bei noch 52 zu vergebenden Zählern auf Sergio Perez eingehandelt. Hamilton sieht seine Chancen daher realistisch:"Über 30 Punkte in zwei Rennen ... Er müsste zwei Katastrophen haben und ich müsste im Grunde zweimal Zweiter sein." "Aber für mich macht es ehrlich gesagt keinen Unterschied, ob ich Zweiter oder Dritter bin. Ich denke, dass wir mit dem Auto, das wir hatten, trotzdem ein erstaunliches Jahr hatte

:

