Mercedes gibt Verstappen den Titelgewinn ab

Der einstige Branchenprimus Mercedes hat sich mit dem nächsten Formel-1 - Titelgewinn von Max Verstappen schon nach vier von 24 Rennen abgefunden. «Niemand wird Max dieses Jahr mehr abfangen. Sein Auto ist spektakulär gut und er fährt spektakulär gut», sagte Mercedes -Teamchef Toto Wolff in einer Medienrunde im japanischen Suzuka: «Es geht in dieser Saison nur noch darum, wer der Beste vom Rest wird.

» Kurz zuvor hatte Verstappen im Red Bull im dritten Jahr nacheinander den Großen Preis von Japan gewonnen und nach einer überlegenen Vorstellung seine Führung in der WM-Wertung wieder ausgebaut. Der Niederländer Verstappen gewann drei von vier Saisonläufen. Vor zwei Wochen in Australien stand er nur nicht ganz oben, weil er nach einem technischen Defekt ausgefallen war. Gemeinsam mit Teamkollege Sergio Perez belegte das Red-Bull-Duo auch schon dreimal in diesem Jahr gemeinsam die Plätze eins und zwe

