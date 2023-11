Mercedes-Benz eröffnet ersten HPC-Standort in den USA

Mercedes-Benz hat zusammen mit dem Partner MN8 Energy seinen ersten eigenen HPC-Standort in den USA eröffnet. Dieser befindet sich am Hauptsitz von Mercedes-Benz USA in Sandy Springs im Bundesstaat Georgia. Die Hardware kommt von ChargePoint.ein „Charging Hub“ von Mercedes in China eröffnet wurde (mit nur vier Ladepunkten und ohne Überdachung) handelt es sich bei dem Ladepark in Sandy Springs um einen der angekündigten Flaggschiff-Standorte.

An seinem Hauptsitz hat Mercedes-Benz USA zehn Ladepunkte mit bis zu 400 kW installiert, die überdacht sind – auf der Oberseite sind PV-Paneele installiert, an der Unterseite des Daches gibt es eine auffällige LED-Beleuchtung. In die Säulen, die das Dach tragen, sind auch farbige Status-LEDs integriert. So lässt sich bereits aus der Ferne erkennen, ob der Ladeplatz frei, reserviert oder belegt ist. Bei den Ladesäulen selbst handelt es sich um ein neues Modell von ChargePoint. ChargePoint hat parallel in einer eigenen Mitteilung den ersten großflächigen Einsatz für sein Produkt „Express Plus Power Link 2000“ angekündig

