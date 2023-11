Mercedes-Benz-Aktie legt dennoch zu: Batterie-Engpass führt bei Mercedes-Benz offenbar zu Umsatz- und Gew

Hintergrund der Misere sei, dass Hauptlieferant Bosch seit Monaten nicht in der Lage sei, die kleinen Akkus im vereinbarten Umfang in seinem Werk im thüringischen Eisenach zu produzieren. Wie groß das Problem sei, zeige der erhöhte Redebedarf des Topmanagements beider Konzerne. Insidern zufolge hätten sich Mercedes-Chef Ola Källenius und Bosch-Boss Stefan Hartung zuletzt mehrmals pro Woche zu der Problematik beraten.

