Mercedes-AMG GLE 53: Jetzt als Plug-in-Hybrid

Anfang des Jahres einem Facelift unterzog, erhielt der AMG 53 einen größeren Turbolader, der das Drehmoment auf 560 Nm steigerte, während die Leistung mit 435 plus 22 PS gleich blieb.Etwa neun Monate später präsentiert sich der Mercedes-AMG GLE 53 in einem völlig anderen Gewand: In Europa ist er jetzt ein Plug-in-Hybrid, in den USA soll er 2025 folgen.

Kombiniert ist der Reihensechszylinder mit einer 100-kW-Elektromaschine, einer Traktionsbatterie mit 31,2 kWh Kapazität sowie dem vollvariablen Allradantrieb AMG Performance 4MATIC+. Die hohe Leistungsdichte des Hybridtriebkopfs wird durch die permanenterregte Innenläufer-Synchrontechnologie erreicht. Das maximale Drehmoment der E-Maschine von 480 Nm steht ab der ersten Umdrehung bereitDie Beschleunigung aus dem Stand auf 100 km/h erfolgt in 4,7 Sekunden.

Die Logik sagt uns, dass die Einführung eines GLE 53 Hybrid auch bedeutet, dass der neue E 53 wahrscheinlich von der gleichen PHEV-Technik profitieren wird.

