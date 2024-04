Mercan braucht einen Stammzellspender

Mercan ist an Leukämie erkrankt. Für die 38-Jährige, die sich mit ihrem Job als Erzieherin ihren Traum erfüllt hat, wird ein Stammzellspender gesucht. Nürnberg - Ihr Name bedeutet übersetzt so viel wie Koralle, die vor allem Bösen und negativer Energie schützen soll. „Das braucht die gebürtige Hoferin und Wahl-Nürnbergerin gerade mehr als alles andere und vielleicht auch dich“, berichtet die Deutsche Knochenmarkspenderdatei ( DKMS ) auf ihrer Website. Denn Mercan leidet an Leukämie .

Dabei hat alles ganz harmlos angefangen. Aus dem Nichts hatte die 38-Jährige schlimme Zahnbeschwerden. „Schlagartig wurde sie Tag für Tag schwächer, konnte kaum noch laufen und litt an Atemnot. In der Notaufnahme kam die Diagnose: akute Leukämie“, so die DKMS weiter. Mercan ist 38 Jahre alt, lebensfroh und positiv. Sich als Erzieherin um die Jüngsten zu kümmern, war immer ihr Lebenstraum. Seit vielen Jahren schon arbeitet sie für die Ekin (Evangelische Kindertagesstätten Dietrich Bonhoeffer-Kirche

Mercan Leukämie Stammzellspender Erzieherin DKMS

