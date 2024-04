Menschenmenge stoppt Rettungswagen in Berlin-Neukölln

Eine aufgebrachte Menschenmenge in Berlin -Neukölln hat einen Rettungswagen bei einer Blaulichtfahrt mitten auf der Straße gestoppt und zwei Männer mit Stichverletzungen in den Wagen gesetzt. Diesen Vorfall von Donnerstagabend, den die Polizei in ihrer Mitteilung vom Freitag verschwieg, bestätigte die Feuerwehr nun am Montag im Innenausschuss. Die „Bild“-Zeitung hatte berichtet.Aktuelle Nachrichten , Hintergründe und Analysen direkt auf Ihr Smartphone.

Die Sanitäter im Rettungswagen hätten einen Patienten transportiert, sagte ein Feuerwehr-Vertreter. Nachdem sie von den etwa 50 Männern gestoppt worden seien, hätten sie umgehend die Polizei alarmiert und dann die insgesamt drei Patienten im Krankenhaus angeliefert. Tätlich angegriffen worden seien die Sanitäter nicht. Aber durch die „Masse der Personen auf der Fahrbahn wurde der Wagen zum Anhalten gezwungen“.

Innensenatorin Iris Spranger sagte, das sei ein „unwahrscheinliches Ding, das muss ich wirklich auch sagen“. Sie fügte hinzu: „Dann erwarte ich auch, dass solche Fälle sehr klar kommuniziert werden.“Laut Polizei hatte es einen Streit zwischen drei Männern in einer Kneipe gegeben. Immer mehr Männer hätten eingegriffen. Einem 21-jährigen Mann wurde demnach in den Bauch gestochen, ein 29-Jähriger trug eine Stichverletzung am Gesäß davon.

Berlin Neukölln Rettungswagen Menschenmenge Stichverletzungen

