Menschen ohne Krankenversicherung in Deutschland

In Deutschland leben bis zu einer Million Menschen ohne Krankenversicherung. Werden sie schwer krank, finden sie in Krankenhäusern keine oder nur sehr spät Hilfe. Lassen wir in einem der reichsten Länder der Welt die Schwächsten im Stich? "Die Spur" recherchiert bei Sozialämtern, Krankenhäusern, Ärzten und natürlich den Betroffenen auf der Straße. Das Grundproblem: Obwohl es in Deutschland eine Krankenversicherungspflicht gibt, werden viele Menschen nicht erfasst.

Darunter sind vor allem Obdachlose, aber auch unversicherte Zugewanderte, häufig aus Osteuropa. Werden sie behandelt, bleiben Krankenhäuser oft auf den Kosten sitzen. Und das liegt oftmals an den Anforderungen und vielen Fragen, die Sozialämter stellen, bevor sie Behandlungskosten zurückerstatten. Krankenhäuser müssen den Sozialämtern nicht nur die Identität obdachloser Patienten nachweisen, sondern auch ihre Bedürftigkeit. Das ist häufig zu kompliziert und aufwändig für die ohnehin überlasteten Krankenhäuse





