Menschen mit Demenz haben Anspruch auf rechtzeitige Diagnose

Menschen mit Demenz haben Anspruch auf eine rechtzeitige und genaue Diagnose ihrer Erkrankung. Das fordert die Deutsche Alzheimer Gesellschaft (DAlzG) anlässlich des Weltgesundheitstag es am 7. April. Bislang erhält nach Angaben der Gesellschaft nur jeder zweite Betroffene überhaupt eine Demenz diagnose. Weltweit liege die Zahl sogar bei 75 Prozent. Vor allem in ärmeren Ländern sei der Anteil der Menschen, bei denen keine Diagnose gestellt werde, deutlich höher.

Aber auch in Deutschland würde nur in 50 Prozent der Fälle eine Diagnose gestellt und das häufig erst in einem fortgeschrittenen Erkrankungsstadium. Dafür gibt es laut DAlzG mehrere Gründe. So vermieden manche Betroffene den Gang zum Arzt, in anderen Fällen würden Angehörige die Anzeichen einer Demenz lange ignorieren. Vor allem bei jüngeren Erkrankten dauere es häufig lange, bis die richtige Diagnose gestellt werd

Demenz Diagnose Alzheimer Weltgesundheitstag

