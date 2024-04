Mensch infiziert sich mit Vogelgrippe-Erreger H5N1 bei infizierten Kühen

Nach Kontakt mit infizierten Kühen hat sich ein Mensch im US-Bundesstaat Texas mit dem Vogelgrippe-Erreger H5N1 infiziert. Die betroffene Person hat bisher nur Rötung der Augen als Symptom angegeben und befindet sich auf dem Weg der Besserung.

Die Fallsterblichkeit des Vogelgrippe-Erregers beim Menschen beträgt etwa 30 Prozent. Es wird jedoch vermutet, dass es auch unentdeckte Fälle gibt. Großbritannien hatte Ende letzten Jahres einen großen Ausbruch der Vogelgrippe mit über 200 Fällen.

