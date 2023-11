Meme Kombat sammelt $1,94 Mio. beim GameFi ICO ein – $10.000 $ Verlosung bei $2 Mio. Meilenstein

Der nächste große Meme Coin steht vor der Tür: Der Preis für den Pepe Coin stagniert und die neue Kampf- und Spieleplattform erlebt einen Zustrom von Käufern, während sich der ICO der Marke von 2 Millionen Dollar nähert. Der $MK-Token verkauft sich schnell. Bislang wurden 1,94 Millionen Dollar eingenommen. Es bleiben nur noch zwei Tage, bis der Tokenpreis um 4,39% von 0,205 Dollar auf 0,214 Dollar steigt.

Potenzielle $MK-Käufer/innen sollten beachten, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass der derzeit niedrigste Preis bereits vor Ablauf der 48 Stunden ausverkauft ist – es gibt also keine Zeit zu verlieren. Außerdem wird das Team von Meme Kombat 10.000 USDT verschenken, wenn der Meilenstein von 2 Mio. $ erreicht ist – ein noch größerer Anreiz, zu den frühen Token-Besitzern zu gehören. Um an der Verlosung teilnehmen zu können, müssen Sie mindestens 100 USD in den Vorverkauf einzahle





