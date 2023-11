Meme Coin @martin-schwarz erreicht Spendenmeilenstein von $2 Millionen

@martin-schwarz, ein neu aufkommender Meme Coin, beeindruckt die Anleger weiterhin durch seine wohltuende Spendenbereitschaft – der Vorverkauf hat den Meilenstein von $2 Millionen überschritten. Die Dynamik hinter dem Projekt nimmt weiter zu, da es weitere Spenden an wohltätige Organisationen tätigt – zuletzt an WeForest.

Die Anleger drängen darauf, so früh wie möglich einzusteigen, weil sie so ein passives Einkommen erzielen und gleichzeitig ihren Beitrag zum Umweltschutz und zur Rettung der Tierwelt durch wohltätige Spenden leisten können.Die Dynamik hinter dem Chimpzee-Vorverkauf hat außergewöhnliche Höhen erreicht, nachdem er diese Woche den Meilenstein von 2 Millionen Dollar überschritten hat – ein Beweis für die wachsende Popularität des Projekts. Chimpzee möchte der Welt zeigen, dass Web3 für einen edlen Zweck genutzt werden kann und stellt seine Mission bereits durch bemerkenswerte Spenden unter Bewei





Krypto News: Dieser 12,5 Millionen Dollar Coin könnte schon bald auf 700 Millionen Dollar steigenDie Bullen dominieren den Kryptomarkt wieder. Der Kurs der größten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung testet immer wieder die 30.000 Dollar Marke an und auch die meisten Altcoins liegen in der letzten

Meme Kombat ($MK) knackt die Millionen Dollar Marke - Kann die Meme Battle-Arena PEPE überholen?Die innovative Web3-Plattform Meme Kombat ($MK) hat im Presale einen bedeutenden Erfolg verzeichnet. Das von der milliardenschweren Franchise Mortal Kombat beeinflusste Projekt hat durch den Vorverkauf

Meme Coins im nächsten Krypto-Bullrun: Dieser Coin könnte auf eine Milliarde Dollar steigenMeme Coins im nächsten Krypto-Bullrun: Dieser Coin könnte auf eine Milliarde Dollar steigen

Meme-Coins gewinnen an Wert: Dogecoin, Shiba Inu und Pepe Coin im AufwindHochkapitalisierte Meme-Coins wie Dogecoin und Shiba Inu gewinnen an Wert. Der Pepe Coin feiert sein Comeback und kleinere Meme-Token erhalten neues Kapital. Die nächste Meme-Coin-Saison könnte begonnen haben.

Pepe Kurs Prognose: Ist dieser Meme-Coin Schuld an 50 % Wachstum von PEPE?Was ist denn bei den Meme-Coins los? Nahezu unbemerkt konnte sich der PEPE-Kurs an der derzeitigen Altcoin-Rallye beteiligen und seinen Wert im letzten Monat um über 54 % steigern. War wirklich der

Chimpzee: Eine umweltbewusste Kryptowährung erobert die Meme-Coin-CommunitiesChimpzee ist eine neue Kryptowährung, die in den Meme-Coin-Communities schnell zu einer heißen Sensation geworden ist. Mit seinem Engagement für den Schutz der Tierwelt und Nachhaltigkeit hat sich Chimpzee seinen Platz als eine der bekanntesten und begehrtesten Kryptowährungen des Jahres 2023 verdient.

