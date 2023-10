Meldebutton für Antisemitismus im Sport vorgestellt

Schweigeminute für die Opfer des Terrorangriffs der Hamas auf israelische Zivilisten beim TuS Makkabi Berlin.Das Problem war nie weg und ist aus traurigem Anlass so aktuell wie lange nicht mehr: Nicht erst die erschütternden Reaktionen auf den Terrorangriff der Hamas auf israelische Zivilisten am 7. Oktober haben gezeigt, wie präsent der Antisemitismus auch in Deutschland ist.

Ab sofort können diese antisemitischen Vorfälle im Sport online gemeldet werden. Am Montag stellten der jüdische Sportverband Makkabi Deutschland und RIAS in Dortmund einen neuen Meldebutton vor, den Sportvereine und -verbände auf ihren Internetseiten einbinden können. Mitarbeitende der Recherchestellen überprüfen demnach die eingehenden Meldungen und bieten Unterstützung für Betroffene und Zeugen an.

Das funktioniert über Aufklärung und Bewusstsein für das Thema in den Vereinen und auch in der Strafverfolgung."Auf allen Spielfeldern und in allen Turnhallen soll mindestens eine Person die Sensibilisierung haben, bei antisemitischen Vorfällen Gegenrede zu leisten und sie zu melden", hofft Engelhardt. headtopics.com

