MeinMMO-Redakteur live auf der BlizzCon 2023

MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus ist live auf der BlizzCon 2023. Neue Infos zu Diablo 4 und World of Warcraft haben die Halle beben lassen – buchstäblich. So viel tosender Beifall war selbst auf der gamescom selten. Nach 4 Jahren findet die BlizzCon zum ersten Mal wieder live mit Publikum in Anaheim, Kalifornien statt – und wir wurden eingeladen. Für mich ist das die erste BlizzCon überhaupt in Person und ich bin absolut überwältigt.Die Stimmung hier vor Ort ist aber einfach … anders

. Ich kenne die gamescom, ich war schon auf der PAX East, allgemeine Messen, auf der Gamer herumlaufen und sich ansehen, was es so an neuen Sachen auf dem Markt gibt. Aber hier sind die Fans, Leute, die mit Herz und Seele an Blizzard hängen. Das merkt man. In der Halle war die Stimmung bombastisch, jeder Entwickler wurde mit rauschendem Applaus begrüßt, Trotz ein wenig Enttäuschung bei Overwatch, war es die meiste Zeit fast unmöglich, die Ankündigungen durchgehend zu hören, weil ständig alle gejubelt haben. Oder irgendjemand seine Liebe zu Chris Metzen ausdrücken wollte. Oder … weil der immerwährende Streit zwischen Horde und Allianz selbst im echten Leben nie zur Ruhe kommt. Ich bin über 12 Stunden nach Kalifornien geflogen und musste mich mehrere Stunden durch Passkontrollen und mehr kämpfen, aber das war es bisher wert. Ich freue mich auf das, was komm

:

