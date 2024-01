Meine Schreibtischtransformation: Ein ordentliches Homeoffice und Gaming-Setup

Seit 2018 spiele ich wieder regelmäßig am Computer. Innerhalb von nur zwei Jahren habe ich 2020 und 21 das Polster eines billigen Bürostuhls dadurch regelrecht zersessen – durch Pandemie und Lockdown vielleicht etwas schneller als üblich. Trotzdem ging mir der Stuhl auf den Zeiger und besonders auf den Rücken. Nach meinem Umzug stand also fest: Ich brauche ein ordentliches Homeoffice und Gaming-Setup.

Mit diesem Artikel möchte ich euch bei meiner Schreibtischtransformation mitnehmen und meine Erfahrungen berichten.Lorenz mag seine Arbeit am Schreibtisch und liebt PC-Gaming, aber eine Woche ohne handwerkliches Engagement ist ihm doch zu langweilig. Dabei bastelt und schraubt er längst nicht nur an Gaming-PCs, sondern modernisiert bei sich gleich ein ganzes Stockwerk auf eigene Faust. In diesem Zuge knüpft er sich auch sein Homeoffice vor, sorgt für mehr Ergonomie und lebt auch seinen liebsten Tick so richtig aus: Kabelmanagemen





GameStar_de » / 🏆 118. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Neue PlayStation Pulse Explore Earbuds für GamingDie PlayStation Pulse Explore Earbuds sind für PlayStation 5 und PC gedacht und versprechen viel. Doch können sie im Praxistest überzeugen und sind sie den Preis wert?

Herkunft: eurogamer_de - 🏆 73. / 59 Weiterlesen »

Boomer-Shooter: Mehr als nur NostalgieManche Dinge befriedigen ein Bedürfnis, von dem ich vorher gar nicht wusste, dass es existiert. Diese Spinnenarmdingsis zum Beispiel, mit denen man sich den Kopf massieren kann. Oder kinetischer Sand, der so merkwürdig stimulierend durch die Finger rieselt. Oder - um wieder zum Gaming zurückzukehren - Boomer-Shooter, also neue Shooter, die sich ganz bewusst wie von vorgestern anfühlen sollen. Spiele wie Prodeus, Dusk oder Wrath: Aeon of Ruin, die wie die Enkelkinder von Doom, Quake und Hexen wirken wollen. Die Sache ist: Ich empfinde überhaupt keine Nostalgie für Doom, Quake oder Hexen. Meine ersten Shooter als Knirps hießen Half-Life, Serious Sam und Max Payne. Eigentlich dürften diese Retro-Ballereien überhaupt keine Knöpfchen bei mir drücken. Und doch komme ich seit Wochen nicht von ihnen los. Gerade erst habe ich Warhammer 40K: Boltgun durchgespielt, als nächstes steht die Cyberpunk-Ballerbude Sprawl auf meinem Zettel. Stellt sich raus: Hinter Boomer-Shootern steckt weit mehr als Nostalgie

Herkunft: GameStar_de - 🏆 118. / 51 Weiterlesen »

MSI bietet die ideale Lösung für WeihnachtsgeschenkeFalls ihr noch nicht alle Geschenke für eure Liebsten unter dem Baum liegen habt oder euch vielleicht selbst mit einem kleinen Geschenk belohnen möchtet, bietet euch MSI garantiert die ideale Lösung an: Gaming-Systeme und Monitore für jeden Nutzer, der seinen nächsten Besuch in den virtuellen Welten zu etwas ganz Besonderem machen will.

Herkunft: GameStar_de - 🏆 118. / 51 Weiterlesen »

Familiennewsletter zu Weihnachten: Als meine Tochter Rudolf, das Rentier, sahWeihnachten mit kleinen Kindern ist toll. Sie werden von der Magie voll in ihren Bann gezogen. Aber auch mit meinen Teenager-Töchtern ist es eine ganz besondere Zeit, die ich nicht missen möchte.

Herkunft: SPIEGEL_Top - 🏆 98. / 51 Weiterlesen »

Sebastian Ströbel - Meine Alpen: Extreme der BergeEine Reise mit Sebastian Ströbel von der Zugspitze bis zum Dachstein. Im tiefen Winter herrschen dort rund zehn Grad Minus, Schneesturm und heftiger Wind.

Herkunft: ZDFheute - 🏆 9. / 74 Weiterlesen »

Alles Gute - Der SPIEGEL-Newsletter mit guten NachrichtenHerzlich willkommen zu Alles Gute, dem SPIEGEL-Newsletter mit ausschließlich guten Nachrichten aus der Woche. Schön, dass Sie da sind! Es ist nicht lange her, da war ich zum ersten Glühweintrinken eingeladen. Stunden vorher hatten sich noch Freunde in meine Wohnung eingeladen, kurz darauf besuchte mich meine Mutter für zwei Tage, dazwischen ging es zur ersten Weihnachtsfeier. Und dann war die erste Dezemberwoche auch schon zu Ende.In Reportagen, Analysen, Fotos, Videos und Podcasts berichten wir weltweit über soziale Ungerechtigkeiten, gesellschaftliche Entwicklungen und vielversprechende Ansätze für die Lösung globaler Probleme.Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mich überrumpelt die Adventszeit doch regelmäßig. Erst versinkt man von September bis November in leiser Herbstmelancholie, dann geht alles plötzlich rasend schnell und alle wollen in den letzten vier Wochen des Jahres noch etwas von einem

Herkunft: SPIEGEL_Top - 🏆 98. / 51 Weiterlesen »