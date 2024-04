Meiko Wäschenbach: Der Senkrechtstarter beim 1. FC Köln

Seit Monaten befindet sich Meiko Wäschenbach beim 1. FC Köln im Dunstkreis des Bundesliga-Kaders, der Durchbruch sollte ihm bislang aber noch nicht gelingen. In der U 21 sammelt der Youngster weiter fleißig Argumente.ist der Senkrechtstarter im Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Köln. Vor fast genau einem Jahr, am 30. April 2023, führte er die U 19 der Geißböcke als Kapitän zum Gewinn des DFB-Pokals der Junioren.

Beim 4:3-Erfolg nach Verlängerung gegen Schalke 04 steuerte Wäschenbach ein Tor und zwei Vorlagen bei. Im Sommer rückte der heute 20-Jährige in die U 21 des 1. FC Köln in der Regionalliga West auf. Und auch dort begeistert der zentrale Mittelfeldspieler. In der Hinrunde waren es insbesondere Wäschenbach und der Überflieger Justin Diehl, die die FC-Offensive ankurbelten. Der Lohn: Wäschenbach befindet sich seit Monaten auch im Dunstkreis des Bundesliga-Kaders, trainiert doch regelmäßig mi

