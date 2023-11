Mehrere tausend Ausländer wollen laut Äypten den Gazastreifen verlassen

Es handele sich um Bürger aus 60 Ländern, teilte die Behörde in Kairo mit. Weiter hieß es, Vertreter ausländischer Botschaften seien zu einem Treffen in die ägyptische Hauptstadt eingeladen worden, um sich über die benötigten Dokumente für die Ausreise sowie die Logistik zu informieren.

Gestern hatten mehrere hundert Menschen - unter ihnen auch deutsche Staatsangehörige - den Gazastreifen über den Grenzübergang Rafah in Richtung Ägypten verlassen. Sie fliehen vor Angriffen der israelischen Armee, die nach dem Großangriff der Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober begannen.

Über die Entwicklungen im Nahen Osten halten wir Sie auch in einem Nachrichtenblog auf dem Laufenden.

