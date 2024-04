Mehrere Minijobs gleichzeitig ausüben: Das müssen Sie beachten

Grundsätzlich ist es möglich, mehrere Minijobs gleichzeitig auszuüben - allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen. Minijobber müssen dabei zwei Aspekte beachten: Erstens, das ist nur möglich, wenn man keinen Hauptjob hat. Wer also eine versicherungspflichtige Hauptbeschäftigung hat, darf zusätzlich nur einen Minijob ausüben. Darauf macht das Online-Portal «minijob-zentrale.de» aufmerksam.

Zweitens: Wollen Minijobber ohne Hauptjob mehrere Jobs ausüben, müssen sie die Verdienstgrenze einhalten. Seit Januar liegt die Grenze bei 538 Euro im Monat - so viel dürfen Minijobber höchstens als Summe aller Verdienste pro Monat erhalten. Liegt der monatliche Verdienst darüber, werden alle Jobs sozialversicherungspflichtig. Mit der Folge, dass die Beschäftigungen nicht mehr bei der Minijob-Zentrale gemeldet werden können. Arbeitgeber müssen diese dann bei der gesetzlichen Krankenkasse angebe

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



express24 / 🏆 16. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Sozialverband VdK fordert Ende von Minijobs / Präsidentin Bentele: Minijobs fördern Altersarmut - Staat müsse 'darauf hinwirken, dass man von Löhnen leben kann'Osnabrück (ots) - Der Sozialverband VdK fordert ein Verbot von sogenannten Minijobs: 'Dass man bis zu einem Verdienst von 538 Euro keine Sozialabgaben zahlen muss, finde ich schlecht', sagte Präsidentin

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Sozialverband VdK fordert Ende von MinijobsBerlin - Der Sozialverband VdK fordert ein Verbot von sogenannten Minijobs. 'Dass man bis zu einem Verdienst von 538 Euro keine Sozialabgaben zahlen muss, finde ich schlecht', sagte Präsidentin Verena

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Minijob Urlaubsanspruch: Wie viele Tage stehen mir zu?Jede*r Arbeitnehmer hat in Deutschland einen gesetzlich festgelegten Urlaubsanspruch. Aber wie hoch ist dieser bei Minijobbern?

Herkunft: gofeminin_de - 🏆 69. / 59 Weiterlesen »

Neue Regeln beim Minijob: So viel Geld dürft ihr jetzt im Monat verdienenFür das Jahr 2024 wurde die Verdienstgrenze angehoben. Das sind die Minijob-Regeln für 2024.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Minijob: Bin ich automatisch krankenversichert?Ist man auch als Minijobber krankenversichert oder muss ich im Krankheitsfall selbst zahlen? Wir klären auf.

Herkunft: gofeminin_de - 🏆 69. / 59 Weiterlesen »

Minijob und Witwenrente: Wird mir das dann angerechnet?Sterbevierteljahr für Hinterbliebene – unkomplizierte Hilfe in schwierigen Zeiten. Wenn ein geliebter Mensch verstirbt, ist der Schmerz groß und der Gedanke an die eigene finanzielle Zukunft rückt zunächst in den Hintergrund. Doch Kenntnisse über das sogenannte Sterbevierteljahr können in dieser schweren Phase zumindest finanzielle Sorgen lindern.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »