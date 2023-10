Mehrere Durchsuchungen nach Einbrüchen & Raubdelikten

(da)Am Montagmorgen durchsuchte die Polizei mehrere Objekte im Main-Taunus-Kreis, Hochtaunuskreis und Frankfurt am Main.

Gegen 06:00 Uhr morgens betraten Einsatzkräfte der Polizei Wohnungen in Bad Soden, Eschborn (Main-Taunus-Kreis) sowie Steinbach (Hochtaunuskreis) und Frankfurt am Main. Ziel war die Vollstreckung mehrerer Durchsuchungsbeschlüsse in mehreren Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main. Seit Beginn des Jahres 2023 verzeichnete der Main-Taunus-Kreis einen Anstieg verschiedener Raub- sowie Einbruchsdelikte im Bereich Bad Soden, Schwalbach und Eschborn.

Mit den Durchsuchungen sind die Ermittlungen der Arbeitsgruppe nicht beendet. Die Ermittlerinnen und Ermittler haben die verbliebenen Mitglieder der Gruppierung im Blick und werden bei möglichen weiteren Straftaten konsequent gegen diese vorgehen.

