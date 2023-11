Mehrere Anbieter beantragen Bitcoin-Spot-ETFs bei der SEC

Die Genehmigung eines Bitcoin-Spot-ETFs in den USA ist schon lange eine große Hoffnung vieler Krypto-Enthusiasten. Zahlreiche unterschiedliche Anbieter wie BlackRock, Grayscale, VanEck, WisdomTree, Fidelity, 21Shares und ARK Invest haben bereits Anträge zur Zulassung eines eigenen Bitcoin-ETFs gestellt, meist wurden gar mehrere Versuche gestartet. Denn bisher wurde noch kein solches Krypto-Produkt von der US-Börsenaufsicht SEC genehmigt.

Die Behörde ist ohnehin für ihre Krypto-Skepsis bekannt und liegt im Clinch mit verschiedenen Krypto-Dienstleister

:

FİNANZENNET: Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Montagmittag um die Kurse der DigitalwährungenSo bewegen sich die Kurse von Bitcoin , Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Montagmittag

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen »

FİNANZENNET: Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Montagmittag um die Kurse der DigitalwährungenSo bewegen sich die Kurse von Bitcoin , Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Montagmittag

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen »

DE_CRYPTONEWS: $120,000 bis Ende 2024: Bitcoin ETF Token sammelt $500,000 ein und kann 10x explodierenDie Prognosen für den Bitcoin -Kurs trudeln ein, und eine der optimistischsten lautet 120.000 $ bis Ende 2024 von der Standard Chartered Bank. Die Krypto industrie wartet gespannt auf die Genehmigung von Bitcoin - ETF s durch die US-Börsenaufsicht. Der Bitcoin - ETF -Token könnte zu den Münzen mit der besten Wertentwicklung gehören.

Herkunft: de_cryptonews | Weiterlesen »

FİNANZENNET: So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Montagvormittag am Kryptomarkt Bitcoin , Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Krypto kurse am Montagvormittag entwickeln

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen »

FİNANZENNET: Nach jahrelanger Abwesenheit: Bitcoin-Wale tauchen an die OberflächeErstmals seit sechs Jahren haben so genannte Bitcoin -Wale am Markt Anteile der Ur- Krypto währung im dreistelligen Millionen-Dollar-Wert verschoben. Dabei scheinen die Transaktionen einige Gemeinsamkeiten aufzuweisen, die Referenzen zur Satoshi-Ära vermuten lassen.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen »

FİNANZENNET: Finanzexperten zu FOMO-Anlegern: Wie viel Budget man wirklich für Bitcoin-Investments einplanen sollteStand der Krypto markt in den letzten Monaten unter Druck, entwickelten sich die Kurse von Bitcoin & Co. zuletzt wieder stärker. Eine solche Mini-Rally schürt auch die Angst vieler Anleger, den Siegeszug des Trendinvestments zu verpassen. Eine Expertin rät allerdings, die eigenen Finanzen vor einem Bitcoin -Investment genau unter die Lupe zu nehmen.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen »