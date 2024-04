Mehr Glow mit diesen fünf Make-up-Regeln

Lust auf mehr Glow ?Ihr fühlt euch wenig erholt, zerschlagen und müde? Mit diesen fünf Make-up- Regeln sehr ihr sofort wieder aus wie das blühende Leben – versprochen! Und das Gute daran: Für den natürlichen Look braucht ihr nicht mal zehn Minuten.RTL.de ist jetzt auf Whatsapp – HIER direkt ausprobieren! 1. Schritt: Weiche Haut als Grundlage für den Shine Für ein optimales Ergebnis sollte eure Haut glänzend und geschmeidig sein.

Für ein besonders waches Aussehen ist es wichtig, dass die Wimpern geschwungen sind. So sehen die Augen nämlich offener aus. Mithilfe einer Wimpernzange* und wasserfestem Mascara bleiben die Wimpern den ganzen Tag oben.Der Lidstrich sollte dezent sein: Schnappt euch euren Eyeliner und malt einen dünnen Strich entlang des Wimpernkranzes. So sehen die Wimpern automatisch voller aus.Tipp: Bei Mandelaugen, kann mithilfe eines kleinen Eyeliner-Wings die Augenform betonen.

Glow Make-Up Regeln Natürlicher Look Haut

