Mehr Flugbewegungen im deutschen Luftraum im Jahr 2022

Im deutschen Luftraum sind im vergangenen Jahr häufiger Flugzeuge unterwegs gewesen als im Jahr 2022. Die Deutsche Flugsicherung (DFS) kontrollierte rund 2,8 Millionen Flugbewegungen, wie die DFS der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mitteilte. Das entspricht im Vergleich zu 2022 einer Zunahme von etwa 7,7 Prozent. Mehr Flugbewegungen gab es zuletzt 2019: Damals wurden etwa 3,3 Millionen Bewegungen überwacht.

Mit der Corona-Pandemie fielen die Zahlen stark: 2020 wurden etwa 1,5 Millionen Bewegungen kontrolliert, 2021 waren es rund 1,6 Millionen. Die DFS mit Hauptsitz im hessischen Langen bei Frankfurt ist zuständig für die Sicherheit im deutschen Luftraum. Das bundeseigene Unternehmen beaufsichtigt in den Zentralen alle Flugzeuge, die nach den sogenannten Instrumentenflugregeln fliegen. Der Sprecherin zufolge ist das der Fall, wenn Piloten sich allein an den Instrumenten orientieren und beispielsweise nicht an Autobahnkreuzen, die sie von oben sehe

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



FN_Nachrichten / 🏆 88. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Honorarbericht 2022 : Kassenarzthonorare traten 2022 auf der Stelle2022 war für durchschnittliche Kassenpraxen eher ein Jahr der Stagnation. Hausärzte schnitten statistisch erneut etwas besser ab als ihre fachärztlichen Kolleginnen und Kollegen.

Herkunft: aerztezeitung - 🏆 81. / 55 Weiterlesen »

Verkehrsunfallbilanz der Polizeidirektion Süd für das Jahr 2022Polizeidirektion Süd - Erneut weniger Verkehrsunfälle und weniger Tote, aber mehr Verletzte – so lässt sich das Verkehrsunfallgeschehen in Südbran

Herkunft: CityReport - 🏆 59. / 61 Weiterlesen »

Inez Bjørg David: Heimliche Hochzeit im Jahr 2022In ihren Serien und Filmen ist Inez Bjørg David oft auf der Suche nach der großen Liebe. Privat hat sie sie längst gefunden.

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Anthony West legt ein Jahr nach: ASBK 2022 mit YamahaDie Rückkehr von Anthony West auf die Rennstrecke nach 30 Monaten Dopingsperre war schwierig. 2022 wird der 40-Jährige eine weitere Saison in der australischen Superbike Meisterschaft bestreiten.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Bitcoin könnte sich noch dieses Jahr verdoppeln – nächstes Jahr sind 250k drin!19.03.2024 - Die Mega-Rallye des Bitcoins im Zuge der Einführung von Bitcoin-Spot-ETFs veranlasst sogar Bitcoin-Bullen ihre Erwartungen zu erhöhen. Vorhang auf.

Herkunft: wotwitt - 🏆 52. / 63 Weiterlesen »

Die Welt produziert Jahr für Jahr mehr ElektroschrottDer Berg an ausrangiertem Elektroschrot wächst und wächst. Doch die wertvollen Rohstoffe darin werden bisher nur zum kleinen Teil zurückgewonnen.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »