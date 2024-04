Mehr Flugbewegungen im deutschen Luftraum im Jahr 2021

Im deutschen Luftraum sind im vergangenen Jahr häufiger Flugzeuge unterwegs gewesen als im Jahr 2022. Die Deutsche Flugsicherung (DFS) kontrollierte rund 2,8 Millionen Flugbewegungen, wie die DFS der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mitteilte.Mehr Flugbewegungen gab es zuletzt 2019: Damals hatte die DFS etwa 3,3 Millionen Bewegungen überwacht.

Mit der Corona-Pandemie fielen die Zahlen stark: 2020 kontrollierte die Flugsicherung etwa 1,5 Millionen Bewegungen, 2021 waren es rund 1,6 Millionen. Die DFS mit Hauptsitz im hessischen Langen bei Frankfurt ist zuständig für die Sicherheit im deutschen Luftraum. Das bundeseigene Unternehmen beaufsichtigt in den Zentralen alle Flugzeuge, die nach Instrumentenflugregeln fliegen.Am Mittwoch (3. April) feiert die DFS das fünfzigjährige Bestehen der Kontrollzentrale Bremen. Weitere Zentralen der DFS in Deutschland sind in Langen, Karlsruhe und Münche

