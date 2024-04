Mehr Berlin, mehr Geopolitik, mehr Inhalt - Die Wochenendausgabe der Berliner Zeitung

Die Wochenendausgabe der Berliner Zeitung wurde überarbeitet. Jetzt finden Sie mehr Berlin, mehr Geopolitik , mehr Inhalt auf unseren Seiten. Diese Woche haben wir ein großes Interview mit der Schriftstellerin Juli Zeh , in dem sie Bundeskanzler Olaf Scholz verteidigt – für seine Entscheidung, keine Taurus-Waffen an die Ukraine zu liefern. Außerdem spricht die Autorin über das Versagen der Medien , für Meinungsfreiheit zu kämpfen und sie erklärt den realen Frust in Brandenburg .

In der Ausgabe finden Sie auch eine große Reportage zu den Vor- und Nachteilen eines Tesla-Autos sowie ein Interview mit dem Immobilienmakler Christoph Gröner, in dem er erklärt, warum es sich nicht mehr lohnt, in Berlin neu zu bauen

Wochenendausgabe Berliner Zeitung Inhalt Geopolitik Interview Juli Zeh Olaf Scholz Taurus-Waffen Ukraine Medien Meinungsfreiheit Frust Brandenburg Reportage Tesla-Auto Immobilienmakler Christoph Gröner Berlin

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



berlinerzeitung / 🏆 10. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Straubing Tigers im Halbfinale: Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin!Straubing Tigers brechen ihren Viertelfinalfluch und stehen nach 3:2 im siebten Spiel gegen Schwenningen erstmals seit 2012 wieder im DEL-Halbfinale.

Herkunft: idowa - 🏆 34. / 63 Weiterlesen »

Berlin & Brandenburg: Keine Pause für die Füchse BerlinGegen Balingen fehlt den Füchsen die Konsequenz. In der European League müssen sich die Berliner steigern. Sonst droht in der Schweiz eine böse Überraschung.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Berlin & Brandenburg: Alba Berlin siegt auch gegen die Towers HamburgDie Berliner setzten gegen Hamburg ihren Aufwärtstrend in der Bundesliga fort. Eigengewächs Tim Schneider stellte dabei einen neuen persönlichen Rekord auf.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

BR Volleys machen großen Schritt Richtung FinaleDie Berlin Volleys haben die Tür zum Finale um die deutsche Volleyball-Meisterschaft ganz weit aufgestoßen.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

So schätzt Kai Wegner die Terrorgefahr in Berlin einKai Wegner, Regierender Bürgermeister von Berlin, über die Terrorgefahr in Berlin nach der Attacke in Moskau.

Herkunft: morgenpost - 🏆 64. / 61 Weiterlesen »

Wenn das Paket ohne Inhalt kommt: Wer zahlt für die verschwundene Apple Watch?Auch getrackte, versicherte Pakete kommen nicht immer an. Standardmäßig lehnen Paketdienste dann oft die Haftung ab. Auch in unserem Fall. Wir wehrten uns.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »