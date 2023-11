Mehr als nur Altmetall: Kulturgut auf Rädern: 17 wichtige Automuseen Deutschlands

Die zweite Neuheit steht noch in den Startlöchern, das «DOM Degener Oldtimer Museum». Voraussichtlich Anfang 2024 soll in der heute teils unter Denkmalschutz stehenden «NS-Ordensburg Vogelsang» in der Eifel eine große Opel-Sammlung eröffnen.

80 Jahre Automobilgeschichte: Sport- und Rennwagen der deutschen Nachkriegszeit und ihre Piloten sind der Fokus, ebenso die dahinter stehenden Konstrukteure. Wo: Tiedexer Tor 3, 37574 Einbeck; Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag; Eintritt: 18 Euro, ermäßigt 15 Euro, Kinder unter sechs Jahren frei; Infos:

Rund 200 Opel-Fahrzeuge und Exponate von 1946 bis in die 1990er-Jahre zählen zur Ausstellung - bald präsentiert auf 6500 Quadratmetern Fläche. Wo: Wasserburger Straße 38, 83123 Amerang; Öffnungszeiten: je nach Saison von Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag bis Sonntag; Eintritt: 13,50 Euro, 8 Euro ermäßigt, Kinder unter sechs Jahren frei; Infos:

Jede Auto-Epoche wird beleuchtet, ein Schwerpunkt liegt auf Fahrzeugen ab den 1930er Jahren bis zum Wirtschaftswunder. Auch exotische Marken wie Iso Rivolta oder Bizzarrini sind vertreten - ebenso Landmaschinen, Traktoren und Dampfmaschinen. Ältestes Fahrzeug ist ein

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EXPRESS24: Kulturgut auf Rädern: 17 wichtige Automuseen DeutschlandsFür Fans historischer Karossen und Vehikel gibt es zahlreiche Pilgerorte. Neben den Ausstellungshäusern bekannter Marken faszinieren die Privatsammlungen - darunter zwei Neueröffnungen.

Herkunft: express24 | Weiterlesen ⮕

WESERKURIER: Kulturgut auf Rädern: 17 wichtige Automuseen DeutschlandsFür Fans historischer Karossen und Vehikel gibt es zahlreiche Pilgerorte. Neben den Ausstellungshäusern bekannter Marken faszinieren die Privatsammlungen - ...

Herkunft: weserkurier | Weiterlesen ⮕

SZAKTUELL: Kulturgut auf Rädern: 17 wichtige Automuseen DeutschlandsFür Fans historischer Karossen und Vehikel gibt es zahlreiche Pilgerorte. Neben den Ausstellungshäusern bekannter Marken faszinieren die Privatsammlungen - darunter zwei Neueröffnungen.

Herkunft: szaktuell | Weiterlesen ⮕

TAGESSPIEGEL: Krebs durch Pestizideinsatz?: Wo mehr Soja angebaut wird, sterben mehr KinderJe mehr Sojafelder mit Pestiziden wie Glyphosat geschützt werden müssen, desto mehr Kinder sterben an Blutkrebs. Das behauptet eine Studie – doch Belege für den Zusammenhang fehlen.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Schumi: Wieder auf 2 RädernMichael Schumacher hat am Dienstag auf dem Sachsenring mit einer KTM und einer Honda trainiert.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

COMPUTERBASE: (Corsair) Scuf Envision Pro im Test: Ein neues Luxus-Gamepad für Windows-PC-GamerScufs Envision (Pro) ist ein weiteres Luxus-Gaming-Gamepad zum dekadenten Preis. „Na und?“, mag man fragen, „Die gibt es in rauen Mengen!“ Doch der Neuling lockt mit mehr und klickenden Tasten, mehr RGB, mehr Funktionen und mehr Freiheiten, die Windows-Exklusivität ermöglicht. Das Resultat...

Herkunft: ComputerBase | Weiterlesen ⮕