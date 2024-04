Mehr als 700.000 unbekannte Viren in Wildtieren

Mehr als 700.000 unbekannte Viren in Wildtiere n haben das Potential, auf den Menschen überzuspringen. So genannte Zoonosen . Der richtige Umgang mit der Wildnis kann das verhindern. Egal, wo ich auf der Welt im Einsatz bin: An jedem Ort wird deutlich, wie in der Natur alles mit allem zusammenhängt. Unsere menschlicheist abhängig von wilden Tieren. Das klingt zwar erstmal abwegig, gerade wenn wir in Städten, fernab von Wildtiere n, leben.

Aber spätestens seit derhaben wir am eigenen Leib erfahren, welche enormen Auswirkungen Zoonosen, also Krankheiten, die zwischen Tieren und Menschen übertragen werden, auf unsere Welt haben können.In der Terra-X-Kolumne auf ZDFheute beschäftigen sich ZDF-Wissenschaftsjournalistinnen und -journalisten wie Harald Lesch, Mirko Drotschmann und Jasmina Neudecker sowie Gastexpert*innen jeden Sonntag mit großen Fragen der Wissenschaft - und welche Antworten die Forschung auf die Herausforderungen unserer Zeit biete

Viren Wildtiere Zoonosen Krankheiten Forschung

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



ZDFheute / 🏆 9. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Quoten: RTL-Jesus verliert knapp 700 000 Fernseh-JüngerQuoten: RTL-Jesus verliert knapp 700 000 Fernseh-Jünger

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Mehr als 700 obdachlose Menschen leben in Düsseldorf ​Das Ergebnis der Nachtzählung sei erschreckend, so die Arbeitsgemeinschaft der Träger der Wohnungslosenhilfe. Im Vergleich zu 2021 stieg die Zahl deutlich.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Brandstiftung in Solingen: Mehr als 700 Menschen bei Trauerzug für OpferBei einem Feuer konnte sich eine Familie aus dem Dachgeschoss in Solingen nicht mehr retten. Angehörige riefen zu Marsch und Mahnwache auf. Die Tätersuche geht weiter: Ein vorläufig festgenommener Mann ist wieder frei.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Scholz: Mehr bauen, mehr Wohnungen, mehr FachkräfteEs ging um Einwanderung, Rechtsextremismus, Wohnungsbau und Bürgergeld - der Kanzler beantwortete beim Bürgerdialog viele Fragen. Der Protest blieb vor der Tür.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

Bürgerdialog in Brandenburg: Scholz: Mehr bauen, mehr Wohnungen, mehr FachkräfteBrandenburg an der Havel - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will die Schaffung bezahlbarer Wohnungen voranbringen und hält den Bau neuer Stadtteile für

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Scholz: Mehr bauen, mehr Wohnungen, mehr FachkräfteEs ging um Einwanderung, Rechtsextremismus, Wohnungsbau und Bürgergeld - der Kanzler beantwortete beim Bürgerdialog viele Fragen. Der Protest blieb vor der Tür.

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »