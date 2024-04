Mehr als 240.000 Rentner sind von der Steuer befreit

Rund 244.000 Rentner innen und Rentner müssen in diesem Jahr keine Steuern mehr zahlen, weil sie von der Erhöhung des Grundfreibetrag s profitieren. Das teilte ein Sprecher des»Zusammen genommen würden somit 2024 rund 6,3 Millionen Menschen in der Kategorie ›Steuerpflichtige mit Renteneinkünften‹ verbleiben«, führte der Sprecher aus. Insgesamt gibt es rund 21 Millionen Rentner in Deutschland .gezahlt werden muss.

Dies ist nach Angaben des Sprechers in den Zahlen des Finanzministeriums noch nicht berücksichtigt.in Deutschland steigen zum 1. Juli um 4,57 Prozent. Die Besteuerung der Renten wurde mit einer Reform 2004 umgestellt. Schrittweise wird ein immer größerer Teil der Rente steuerpflichtig, während die Beiträge in der Berufsphase steuerfrei gestellt werden. Je später der Rentenbeginn, desto höher ist der besteuerte Anteil der Renteneinkünfte.

Rentner Steuerbefreiung Grundfreibetrag Deutschland

